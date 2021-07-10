Стихия настигла отдыхающих на Капчагае

Приложение zakon.kz
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Очевидцы публикуют в соцсети видео, где сильный ветер сносит, ломает палатки и зонтики.
Ураганный ветер, дождь и град обрушились на отдыхающих на пляже, передает zakon.kz.
Мы сегодня были там. Это было что-то. Я упала, меня ветер унес. В прямом смысле... Хорошо, что я в штанах была. Ноги в крови, колено все поцарапала, - написала в Instagram участница событий.
Очевидцы публикуют в соцсети видео, где сильный ветер сносит, ломает палатки и зонтики. Между тем пользователи не выразили пострадавшим сочувствия, так как синоптики в регионе обещали именно такую погоду:
В сторис у меня вся хронология. Я сегодня там была и там действительно было так. Но знаете почему люди оказались на пляже в такую погоду? Потому что, когда МЧС на катере проезжал и предупреждал о шторме, никто даже и не думал собираться. Плюс были явные тучи, и без слов было понятно, что погода портится.
112 целый день вчера и сегодня сообщения отправлял! Или это для особенных?
Прогноз погоды нужно смотреть хоть иногда перед поездкой.
К слову, стихия бушевала и в селе Акши Алматинской области. Оттуда очевидцы прислали видео с градом.
Публикация от GRES BIG FAMILY | ИЛИЙСКИЙ (@gres_big_family)
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