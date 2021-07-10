Родителей лишившегося руки мальчика после лечения знахаря оштрафуют

Сколько денег им придется выплатить – решит суд.

Комиссия рассмотрела дело ребенка, которому пришлось ампутировать руку из-за псевдолечения знахаря в Мангистауской области, передает zakon.kz.

9 июля вопрос рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних. Была принята во внимание положительная оценка семьи акиматом села, аксакалами, администрацией школы и соседями. Выяснилось, что дети из этой семьи очень хорошие: все занимаются спортом. Комиссия единогласно приняла решение о наложении административных штрафов по статье 127 Уголовного кодекса, - сообщили "Ладе" в Управлении образования региона.

23 июня мальчику, ранее лечившемуся у знахаря, провели хирургическую операцию по ампутации правой руки до локтя. По словам хирурга, если бы родители обратились неделей позже, то летальный исход был бы не исключен.

На своей странице в Instagram мама ребенка сообщила, что не намерена подавать в суд на целителя.

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