Ученый рассказал, как взаимосвязаны еда и эмоции

Кишечник вырабатывает много гормонов, включая серотонин, который влияет на настроение человека.

Люди и животные ощущают себя добрее и спокойнее, когда они сыты, сообщает zakon.kz.

Это связано с тем, что с биологической точки зрения организм получил то, что хотел, пояснил профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой эндокринологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Валентин Фадеев в беседе с РИА Новости.

Ученые Бингемтонского университета в США выяснили, что диетические факторы влияют на женское психическое состояние. В человеческом организме взаимосвязаны все системы, в том числе мозг и кишечник.

Мозг регулирует работу желудочно-кишечного тракта с помощью автономной вегетативной нервной системы и тысяч гормонов: они производятся как в головном мозге, так и в самом кишечнике, — сказал он.

Кишечник в свою очередь посылает сигналы в мозг и регулирует пищевое поведение. Он вырабатывает много гормонов, включая серотонин, который влияет на настроение человека. Люди чувствуют себя лучше и добрее, когда они сыты.

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