Сразил американца: Жалгас Жумагулов выиграл первый бой в UFC

Он выступил на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, где сразился с американцем Джеромом Риверой.

Казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (13-5) одержал первую победу в UFC, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где сразился с американцем Джеромом Риверой (10-5). Бой в наилегчайшем весе был запланирован на три раунда и закончился победой Жумагулова удушающим приемом в первом раунде.

Таким образом, для Жалгаса Жумагулова эта победа стала четырнадцатой в его профессиональной карьере и первой в UFC: два предыдущих боя в промоушне он проиграл — бразильцу Раулиану Пайве (20-3) и шведу Амиру Альбази (14-1) — обоим единогласным решением судей. Что касается Джерома Риверы, то он потерпел шестое поражение в карьере и третье в UFC — он проиграл все три поединка в промоушне.

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