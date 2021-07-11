Украинка получила ожог 70% тела из-за селфи

Пострадавшую с вагона сняли спасатели, она была госпитализирована с многочисленными ожогами.

В Украине 26-летнюю девушку ударило током на вагоне-цистерне, куда она залезла, чтобы сделать фотографию себя, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Инцидент произошел на железнодорожной станции во Львове. Об этом в субботу, 10 июля, сообщила служба по ЧС Украины на своей странице в Facebook.

В Службу спасения поступило сообщение, что в городе Львове, на железнодорожной станции «Пидзамче» получила поражения электрическим током женщина 1995 года рождения, которая находилась на вагон-цистерне, — рассказали в службе.

Пострадавшую с вагона сняли спасатели, она была госпитализирована с многочисленными ожогами.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в своем профиле в Facebook сообщил, что по словам очевидцев, на цистерну поезда пострадавшая залезла для того, чтобы сделать селфи.

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