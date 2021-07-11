СМИ: американские войска попали под обстрел в Сирии

Атака произошла в Коноко на востоке Сирии.

Американские военные попали под обстрел в Сирии в субботу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя минобороны США, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Информации о пострадавших или об ущербе пока нет.

Неназванный чиновник минобороны, на которого ссылается агентство, сообщил, что атака произошла в Коноко на востоке Сирии.

Как предает сирийское информагентство Сана, на газоперерабатывающем заводе "Коноко", на котором находится американская военная база.

Источники сообщили корреспонденту Сана, что перед полуночью на территории военной базы американских оккупационных сил на газоперерабатывающем заводе "Коноко" на востоке страны произошел взрыв, — добавляется в сообщении госсми.

Собеседники сирийского агентства также отметили, что после взрыва в районе базы "наблюдались нехарактерные передвижения оккупационных сил".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге в четверг выразил обеспокоенность недавними нападениями на американские базы в Сирии и Ираке. В среду, в частности, сообщалось, что иракская военная база Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу.

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