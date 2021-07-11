Землетрясение магнитудой 4.2. произошло на юго-западе от Алматы

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Энергетический класс землетрясения 9.8.
Утром 11 июля произошло землетрясение на юго-западе от Алматы, сообщает zakon.kz.
В 7:34 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 734 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"
Энергетический класс землетрясения 9.8.Магнитуда MPV 4.2.Координаты эпицентра 39.03° с.ш. 70.15° в.д.Глубина 10 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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