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Землетрясение магнитудой 4.2. произошло на юго-западе от Алматы

Фото: 24kz 11 июля 2021, 08:26

Энергетический класс землетрясения 9.8.

Утром 11 июля произошло землетрясение на юго-западе от Алматы, сообщает zakon.kz.

В 7:34 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 734 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.8.Магнитуда MPV 4.2.Координаты эпицентра 39.03° с.ш. 70.15° в.д.Глубина 10 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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