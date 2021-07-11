В Казахстане зарегистрировано 4647 случаев с летальным исходом от КВИ

На 11 июля лечение от КВИ продолжают получать 39 619 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 11 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 11 июля лечение от КВИ продолжают получать 39 619 человек (38 171+ и 1448 КВИ-), из них в стационарах находятся 12 910 пациентов, на амбулаторном уровне - 26 709 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 795 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести - 175 пациентов,• на аппарате ИВЛ - 102 пациента.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 11 июля 2021 года

9 июля зафиксировано 118 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 60 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 57 860, летальных случаев - 1029, выздоровевших - 52 923.

На 11 июля в Казахстане первым компонентом провакцинировано 4 319 897 человек, вторым компонентом - 2 422 378 человек.

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