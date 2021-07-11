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Алматинец после вакцинации от КВИ спровоцировал ДТП: есть пострадавшие

Фото: zakon.kz. 11 июля 2021, 10:42

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

В Алматы на Кульджинском тракте, не доезжая поселка Гулдала, произошло ДТП, сообщает zakon.kz.

Автомобиль Mercedes 190 двигался по Кульджинскому тракту в южном направлении. Водитель потерял управление и выехал на полосу встречного движения.

Когда он пытался вернуть авто на проезжую часть, ехавший по встречный полосе Volkswagen Touareg врезался в Mercedes.

Градом осколков обоих автомобилей засыпало попутно движущийся Nissan.

В результате ДТП пострадали водитель Mercedes и сидевшие в Volkswagen женщина с ребенком.

Позже на место ДТП приехал брат водителя Mercedes. Он рассказал, что его родственник в этот день поставил вакцину от коронавируса, после чего из-за недомогания отпросился с работы и поехал домой. По всей видимости, из-за плохого самочувствия он и спровоцировал аварию.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

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