Порье победил Макгрегора техническим нокаутом

Встреча легкого веса была рассчитана на пять раундов, но бой был остановлен после первого.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC 264, главным событием которого стал третий поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и американским файтером Дастином Порье, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Встреча легкого веса была рассчитана на пять раундов, но бой был остановлен после первого по причине перелома ноги у Макгрегора.

Для Порье данная победа стала 28-й в карьере при шести поражениях. Макгрегор проиграл в шестой раз, также в его послужном списке 22 победы.

Напомним, что первый бой Конор Макгрегор - Дастин Порье прошел в 2014 году и завершился победой Конора техническим нокаутом, а во втором поединке, который состоялся в начале 2021 года, Дастин сумел нокаутировать "Печально известного".

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