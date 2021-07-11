Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Порье над Макгрегором

Добро всегда побеждает зло, заявил Хабиб.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу американца Дастина Порье над ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года, - написал Хабиб в своем аккаунте в Twitter.

В Лас-Вегасе состоялся поединок между Макгрегором и Порье. Схватка продлилась всего раунд из-за травмы, которую получил ирландец в концовке пятиминутки. Макгрегор оступился после пропущенного от Порье удара и повредил ногу. В перерыве врач принял решение, что ирландец не сможет продолжить поединок, и остановил его.

Поединок стал третьим между бойцами. Впервые Макгрегор и Порье столкнулись в октагоне UFC в 2014 году. Тогда ирландец сумел досрочно победить оппонента в первом раунде. В январе 2021-го американец взял реванш, а Макгрегор потерпел первое поражение нокаутом в карьере.

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