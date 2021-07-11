Вулкан Этна выбросил фонтаны лавы на высоту около тысячи метров. Видео

Согласно историческим сведениям и наблюдениям, он извергается более двух тысяч лет.

Вулкан Этна осветил небо Италии фонтанами лавы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Юго-восточный кратер сицилийского вулкана Этна накануне выбросил столпы пепла и фонтаны лавы на высоту около тысячи метров. На видео вулкан извергает огненные искры и пепел, которые заволакивают небо черно-оранжевыми облаками дыма.

Этна считается одним из самых активных вулканов в мире. Согласно историческим сведениям и наблюдениям, он извергается более двух тысяч лет. Его высота составляет 3 329 метров.

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