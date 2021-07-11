Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира серии ITF

Анна Данилина вместе с Ульрикке Пией Эйкери преодолела полуфинальный барьер парного разряда турнира серии ITF.

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с представительницей Норвегии Ульрикке Пией Эйкери преодолела полуфинальный барьер парного разряда турнира серии ITF World Tennis Tour W100 во французском Контрексевиле, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Казахстанско-норвежская пара посеяна на этом соревновании под первым номером. В полуфинале она сошлась с третьей парой турнира - Амандин Эсс (Франция)/Даниэла Сегель (Чили). В первом сете Анна и Ульрикке захватили инициативу, сделали два брейк-пойнта и вели к четвертому гейму со счетом 3:0.

Затем соперницы сумели сделать один обратный брейк, но Данилину и Эйкери это не остановило - 6:1 в их пользу в первой партии. Во втором сете Эсс и Сегель попытались переломить ход матча, и даже повели после трех розыгрышей 2:1 за счет второго своего брейк-пойнта за игру, но фавориты тут же отыгрались на их подаче, а затем ушли в отрыв на два очка - 4:2.

Дальнейшее было уже делом техники: Данилина и Эйкери забрали две свои подачи, взяли вторую партию со счетом 6:3 и вышли в финал, где их ждет встреча со вторым дуэтом соревнований: Кимпберли Циммерманн (Бельгия)/Далма Галфи (Венгрия).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!