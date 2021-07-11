Умер избитый противниками ЛГБТ оператор грузинского телеканала

Полиция задержала 16 человек по делу об избиении журналистов на акции сторонников сообщества.

Оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, избитый в Тбилиси во время акции против ЛГБТ, умер в своей квартире, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Тело Лашкаравы обнаружила его мать, на месте работают криминалисты. В настоящий момент точная причина смерти погибшего не называется.

Оператора "ТВ Пирвели", который стал жертвой насилия на акции, нашли мертвым. Александра Лашкараву нашла мертвым в собственном доме его мать. На месте работают эксперты-криминалисты, - говорится в заявлении.

Лашкарава после избиения несколько дней лечился в больнице. Позже его выписали из медучреждения, так как он пошел на поправку.

Организация "Тбилиси прайд", работающая в сфере защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества, 5 июля планировала устроить в Тбилиси на проспекте Руставели марш своих сторонников. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте, чтобы не дать возможность провести этот марш.

Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 16 человек.

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