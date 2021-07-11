Самые веселые знаки зодиака назвали астрологи

Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака могут зарядить положительными эмоциями окружающих.

Без смеха и позитива прожить было бы тяжело. Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака могут зарядить положительными эмоциями окружающих, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профиль.

ВесыВесы обожают смешить людей, получая взамен позитивную энергию. Причем ради этого они готовы делать и более неимоверные вещи. Однако это их не смущает - главное, чтобы окружающие смеялись.

СтрелецПредставители этого знака любят рассказывать смешные истории. Однако они так умело их приукрашивают, что даже заурядная ситуация покажется сценой из комедии. В компании Стрелец будет рассказывать анекдоты до тех пор, пока аудитория буквально не упадет от смеха.

БлизнецыБлизнецы обожают юмор и довольно часто подшучивают по-доброму над людьми. Как пишет flytothesky, этот знак учит окружающих смеяться над собой и замечать собственные недостатки.

СкорпионЮмор Скорпиона на первый взгляд может показаться жестким. При этом он не судит ситуацию или людей, он лишь честно озвучивает свой взгляд на вещи. А еще представитель этого знака - самый большой поклонник черного юмора.

ДеваДевы - это короли сарказма. Все, что происходит вокруг этого знака, высмеивается и используется для того, чтобы заставить людей саркастически улыбаться и реагировать. Представителю знака безразлично, что подумают о нем. При этом подобное поведение всего лишь помогает Деве пережить неприятные ситуации с наименьшим стрессом.

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