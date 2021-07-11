Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Приложение zakon.kz
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На большей части республики пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере и востоке страны сильные дожди.
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 12 июля, сообщает zakon.kz.
Под влиянием ложбины циклона и связанных с ним фронтальных разделов отмечается неустойчивый характер погоды на большей части республики, пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере и востоке страны - сильные дожди. Лишь на западе и юге ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В Костанайской области ожидается ночью, местами днем, на большей части усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, местами гроза, град, туман.
В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 25 м/с, местами гроза, шквал, град.
В Акмолинской области местами ожидается гроза, днем - град, шквал, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, днем - шквал, ночью и утром - туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Карагандинской области местами ожидается гроза, ночью - туман, днем - усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.
В Кызылординской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской области ночью местами ожидается гроза, днем - усиление ветра 15-20 м/с.
В Актюбинской, Мангистауской областях местами ожидается гроза, в Актюбинской области местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области в горных и предгорных районах ожидается гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской области сохраняется сильная жара.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, в отдельных районах Западно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Прогноз погоды в Алматы: днем 30°, ясно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 25°, облачно.
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