Четыре автомобиля жестко столкнулись в Усть-Каменогорске

Пострадавшие получили ссадины и царапины.

Столкновение транспортных средств произошло сегодня около 11:00 в районе КШТ, передает zakon.kz.

Водитель за рулем LADA Priora, двигаясь по проспекту Сатпаева, не выбрал безопасную скорость движения при образовавшемся заторе на проезжей части, не принял меры к безопасному объезду и допустил наезд на стоящее транспортное средство Nissan Maxima, - сообщили YK-news.kz в управлении полиции Усть-Каменогорска.

Отмечается, что после столкновения автомобиль Lada отбросило на полосу встречного движения, где он допустил столкновение с Subaru Legacy и LADA Priora, которые ехали навстречу.

По информации УП, пострадавшие в ДТП от госпитализации отказались, поскольку получили ссадины и царапины.

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