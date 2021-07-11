Медработника подозревают в выдаче фиктивных паспортов о вакцинации в Акмолинской области

Приложение zakon.kz
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По делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
В июне в одно из подразделений полиции поступило отношение руководителя медицинского учреждения о том, что медицинский работник в информационную систему "Вакцинация" вводил ложные сведения, передает zakon.kz.
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По данному факту начато досудебное расследование по ст. 385 УК (подделка официальных документов), - рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.
По делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
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Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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