Туристок приняли за мужчин в платьях и призвали наказать в Дагестане

Общественный деятель предположил, что одна из девушек - профессиональная спортсменка.

Запись с женщинами опубликовали в Instagram, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

За подобные шутки и провокации в Дагестане могут не только побить, но и убить. Не знаем, в какие игры играют эти "женщины", но того, что их могут побить, они явно не боялись. Целью, скорее всего, было вызвать гневную и яростную реакцию дагестанцев, даже не смотря на то, что они могли спровоцировать людей на убийство, - написал администратор Telegram-канала "Совесть Дагестана".

На кадрах, опубликованных в соцсетях, несколько женщин сидят за столиком в кафе. Автор видео предположил, что это мужчины в женской одежде.

В комментариях один из пользователей призвал МВД их задержать и заставить извиниться на своей странице.

Позже помощник депутата Госдумы, дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев, предположил, что одна из девушек - профессиональная спортсменка. Он призвал земляков не распространять ложные сведения.

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