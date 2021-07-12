Досрочные парламентские выборы завершены в Молдове

Первые предварительные результаты выборов появятся после 22.00.

Избирательные участки на территории страны закрыты были закрыты в 21:00 по московскому времени, передает zakon.kz.

В Молдове в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися, - пишут РИА Новости.

По последним данным, полиция получила более 240 сообщений о нарушениях в день голосования, информация проверяется. Речь идет об агитации в день выборов, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.

Первые предварительные результаты выборов появятся после 22.00.

В выборах приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон, - резюмируется в сообщении.

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