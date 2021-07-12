Болельщики Евро-2020 устроили потасовку у лондонского стадиона "Уэмбли"

Несколько десятков фанатов попытались прорваться на трибуны без билетов.

Обстановка накалилась у лондонского стадиона "Уэмбли" и внутри него перед началом главного матча Евро-2020 между Англией и Италией, передает zakon.kz.

По информации местных СМИ, несколько десятков фанатов попытались прорваться на трибуны без билетов, - пишет Telegram-канал Lifeshot.

Как отмечается, когда охрана и полиция стали их останавливать, начались столкновения.

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