Названы партии-лидеры на парламентских выборах в Молдове

Роспуск парламента был спровоцирован президентом страны.

В Молдове озвучили результаты подсчета 20% избирательных бюллетеней, передает zakon.kz.

Согласно данным ЦИК, пока в выборах лидирует правящая партия "Действие и солидарность" - у партии 39,97% голосов. Второе место занимает блок коммунистов и социалистов - у них 34%, - сообщает ren.tv.

Отмечается, что выборы прошли без нарушений, ЦИК заявил, что их проведению не препятствовали даже в неподконтрольном Кишиневу Приднестровье.

Избирательный процесс прошел в нормальном режиме, без серьезных нарушений, - заявил глава ЦИК.

Напомним, роспуск парламента был спровоцирован президентом страны Майей Санду, которая стремится сформировать прозападное правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью ПДС. В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы.

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