Италия выиграла Евро-2020

Все решила серия пенальти, где блестяще себя проявил вратарь сборной Италии - Джанлуиджи Доннарумма.

12 июля в Лондоне сборная Италии одержала победу над сборной Англии. Впервые с 2007 года англичане проиграли на стадионе "Уэмбли", сообщает zakon.kz.

Спонсор рубрики Евро-2020 - Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. С 11 июня по 11 июля компания разыграет четыре Лексуса и призы на 50 млн тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8.

Казалось бы, что этого финала стоило подождать. Первые же минуты игры дали надежду, что игра скучной не будет. И миллионы болельщиков по всему миру надеялись, что забитый уже на второй минуте матча гол в ворота итальянцев, был лишь сигналом к тому, что все только начинается.

Виноваты в таком начале сами итальянцы. Неудачно разыграли угловой и проспали мгновенную контратаку англичан. Триппьер подал справа в штрафную, где Шоу в касание замкнул навес. Мяч влетел в ближайший угол совсем рядом с итальянским голкипером. Со стороны казалось, что Доннарумма настолько не ожидал такого развития событий, что не посчитал нужным протянуть руку, чтобы остановить мяч. 1:0 в пользу сборной Англии!

Пока 25-летний защитник "Манчестер Юнайтед" в победном танце по полю праздновал свой первый гол за сборную Англии, и без того бесноватые английские трибуны, как с ума сошли, продолжив принесенную с улицы вакханалию (ранее на улице печально известные british hooligans напали на болельщиков сборной Италии, а толпа безбилетников пыталась прорваться на стадион).

И еще один рекорд на Евро. Это самый быстрый гол в истории финалов чемпионата Европы.

А потом игра стала невыразительной, если не сказать скучной. И если сборной Англии – это простительно, их и так последнее десятилетие называют самой скучной командой Европы, то от итальянцев ждали большего. Слишком гладко шли весь чемпионат, а столкнувшись со сложной ситуацией, откровенно потерялись. В защите никакие, в редких атаках посредственные.

Англичане же были уверенны в себе, инициативны и напористы. Играли все также скучно, но слаженно. Как старый механизм – предсказуемый, но безупречно точный.

На 7 минуте итальянцам выпало бить штрафной. Инсинье преодолел стенку, но пробил выше перекладины. Англичане доминировали на поле и лишь к концу первого тайма "Скуадра Адзурра" стала медленно-медленно прибирать мяч. Но неуверенность в своих силах чувствовалась. Тот же Инсинье не способный преодолеть защиту англичан, ударил по их воротам издалека, будто с отчаяния, и, разумеется, не попал.

На 35 минуте Кьеза умело, как и ждали от игрока команды такого уровня, прошел защиту англичан, ударил по воротам. Вот и Пикфорд не успевал, но мяч прошел в сантиметре от штанги. Шанс сравнять счет остался нереализованным.

Момент повторился в начале второго тайма – снова штрафной, снова Инсинье, снова над перекладиной.

Исправились итальянцы на 67 минуте игры. Вездесущий Инсинье подал с углового. Кьеллини не сумел прорваться, но Верратти выиграл борьбу за мяч у Маунта и головой пробил в нижний угол. Пикфорд отбил в штангу, но на добивание влетел Бонуччи и с пары метров вколотил мяч в сетку. 1:1!

После этого на поле стало интересно смотреть. Итальянцы проснулись, поверив в себя и задали тон игре, англичане подыграли.

Основное время не выявило победителя, игра перешла в овертайм. Команды обменялись опасными моментами, и англичане чудом уберегли ворота на 14 минуте первого экстра-тайма, когда во вратарской царила неразбериха. Первый мяч Пикфорд отбил, второго, на добивание просто не успел увидеть, но тот, к счастью, для "Трех львов", прошел мимо.

В начале второго экстра-тайма итальянцы снова чуть не забили. Разыграли красивейшую контратаку, Белотти подошел вплотную к воротам, но не сумел срезать угол, пришлось простреливать. Не слишком удачно, да и судья зафиксировал положение "вне игры".

Англичанам дважды выпадало бить штрафной, но оба раза мяч ловил Доннарумма.

Игру, который раз на этом мундиале, решила серия пенальти. Если не считать забитые голы, то ее можно охарактеризовать так: сначала у итальянцев не забил Белотти, затем у англичан – Рэшфорд.

Этот Евро не хотел заканчиваться. После этого Доннарумма взял удар Санчо, затем Пикфорд отбил удар Жоржиньо.

Все закончилось, когда Доннарумма отбил удар Саки! 1:1 (пен. 3:2) Италия – чемпион Европы!

Эта схватка была 28 в истории встреч команд. На счету "Скуадры Адзурры" одинадцать побед, у "Трех львов" восемь.

Италия не проигрывает уже 34 матча подряд, для нового мирового рекорда необходимо победить еще два раза. Последний раз "Скуадра Адзурра" уступала в сентябре 2018-го в Лиге наций против Португалии.

Итальянцы, конечно, произвели фурор на этом чемпионате.

Англия провела один из лучших матчей в своей футбольной истории. Из достижений чемпионата – выход в финал и великолепная победа над Германией.

"Три льва" впервые в истории вышли в финал Евро и во второй раз в истории оказались в решающем матче крупного турнира (первый – ЧМ-1966). Британская команда стала 13-й сборной, которая попала в финал континентального первенства, и первым новичком решающих матчей турнира с 2004 года (после Португалии и Греции).

Италия в четвертый раз в истории вышла в финал Евро. У нее только уже есть одна победа (в 1968 году) и два проигрыша – в 2000-м и 2012-м.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!