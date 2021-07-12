Видео голов финала ЕВРО-2020 Италия — Англия

В серии пенальти определился победитель ЕВРО-2020.

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся финал чемпионата Европы-2020, в котором сборная Англии встретилась с командой Италии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Победу в финале в серии пенальти одержала сборная Италии — 2:1. На 2-й минуте счет в матче открыл Люк Шоу — он отличился с передачи Кирана Триппьера.

На 67-й минуте Италия уравняла цифры на табло благодаря голу Леонардо Бонуччи. В дополнительное время голов забито не было, а в серии послематчевых пенальти выиграла Италия — 3:2. Видео голов матча Италия — Англия можно посмотреть ниже.

Таким образом, сборная Италии выиграла чемпионат Европы во второй раз в истории — до этого она побеждала в 1968 году. Добавим, что на пути к трофею Италия обыграла в плей-офф сборные Австрии (2:1 — в дополнительное время), Бельгии (2:1), Испании (1:1, пен. — 4:2) и, наконец, Англии (1:1, пен. — 3:2).

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