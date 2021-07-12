Первое за 53 года: Фанаты сборной Италии бурно празднуют победу на Евро-2020

Толпы итальянских фанатов вышли на улицы Рима.

Толпы итальянских фанатов вышли на улицы Рима, чтобы отпраздновать победу своей национальной команды на чемпионате Европы по футболу, сообщает zakon.kz со ссылкой на "ЧЕМПИОНАТ".

После окончания матча радостные болельщики принялись распевать песни, размахивать флагами и танцевать. Страна празднует триумф национальной сборной, несмотря на завтрашний рабочий день. Команда Италии во второй раз в своей истории стала победителем чемпионата Европы.

Матч состоялся 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". Основное время закончилось вничью — 1:1. Голами отметились защитники — Люк Шоу и Леонардо Бонуччи. В овертаймах ни одна из команд голов не забила, поэтому матч перешел в серию пенальти, где сильнее оказались итальянцы.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах.

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