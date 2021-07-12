Синоптик рассказал о необратимых изменениях климата Земли

По мнению синоптика, в нынешнем десятилетии глобальное более заметно, чем в прошедшем.

Средняя температура на Земле поднимется примерно на пять градусов тепла, если правительства стран и мировые компании не предпримут какие-либо меры, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью "Российской газете".

Если создавать экологически чистые производства, минимизировать вредные выбросы в атмосферу, переходить на «зеленую экономику», тогда повышение температуры не превысит 2 градусов (повышение до 1,5 градуса, как заложено в Парижском соглашении по климату, вряд ли сейчас уже возможно). Но если ничего не делать, тогда температура может вырасти сразу на 5 градусов. И вот это уже драматично, — рассказал Вильфанд.

По мнению синоптика, в нынешнем десятилетии глобальное более заметно, чем в прошедшем.

Изменение климата неизбежно, но бояться этого процесса не стоит. Это не катастрофа! Нужно уже сейчас начинать адаптироваться к нему. Эти проблемы экономические, инженерные, управленческие, — считает Вильфанд.

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