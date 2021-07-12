Англичане рвут и мечут: что происходит в Лондоне после финала Евро-2020

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На кадрах видно, что фанаты избивают оппонентов руками и ногами.
Центр Лондона стал местом разгара беспорядков футбольных фанатов на фоне поражения сборной Англии в финальном матче Евро-2020. Кадры происшествий появились в соцсетях, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лайф.
На кадрах видно, что фанаты избивают оппонентов руками и ногами в то время, как их отчаянно пытаются утихомирить стюарды. Также сообщается, что огорченные поражением болельщики жгли фаеры, переворачивали мусорные баки и крушили все, что попадалось им под руку. Властям Лондона даже пришлось закрыть несколько станций метро. Полиция сообщила о задержании 50 человек, но эта цифра предварительная.
Некоторые болельщики обнимаются и утешают друг друга от поражения национальной команды. Другие фанаты просто идут домой, практически не проявляя эмоций.
Финал Евро-2020 завершился победой итальянской сборной по футболу со счетом 3:2 по серии пенальти. Основное время закончилось ничьей со счетом 1:1.
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