Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

За прошедшие сутки зарегистрировано 3899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 950,
- в городе Алматы – 638,
- в городе Шымкенте – 264,
- в Акмолинской области – 139,
- в Актюбинской области – 55,
- в Алматинской области – 85,
- в Атырауской области – 290,
- в ВКО – 68,
- в Жамбылской области – 66,
- в ЗКО – 215,
- в Карагандинской области – 603,
- в Костанайской области – 92,
- в Кызылординской области – 64,
- в Мангистауской области – 126,
- в Павлодарской области – 142,
- в СКО – 31,
- в Туркестанской области – 71.
Всего в стране подтверждено 458 724 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 491 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 725,
- в городе Алматы - 0,
- в городе Шымкенте - 0,
- в Акмолинской области - 40,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 8,
- в Атырауской области - 109,
- в ВКО - 72,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 29,
- в Карагандинской области - 328,
- в Костанайской области - 48,
- в Кызылординской области – 26,
- в Мангыстауской области - 16,
- в Павлодарской области - 46,
- в СКО - 12,
- в Туркестанской области - 32.
Всего в стране выздоровело 413 498 человек от COVID-19
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