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Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

Фото: РБК 12 июля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 3899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 950,
  • в городе Алматы – 638,
  • в городе Шымкенте – 264,
  • в Акмолинской области – 139,
  • в Актюбинской области – 55,
  • в Алматинской области – 85,
  • в Атырауской области – 290,
  • в ВКО – 68,
  • в Жамбылской области – 66,
  • в ЗКО – 215,
  • в Карагандинской области – 603,
  • в Костанайской области – 92,
  • в Кызылординской области – 64,
  • в Мангистауской области – 126,
  • в Павлодарской области – 142,
  • в СКО – 31,
  • в Туркестанской области – 71.

Всего в стране подтверждено 458 724 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 491 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 725,
  • в городе Алматы - 0,
  • в городе Шымкенте - 0,
  • в Акмолинской области - 40,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 8,
  • в Атырауской области - 109,
  • в ВКО - 72,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 29,
  • в Карагандинской области - 328,
  • в Костанайской области - 48,
  • в Кызылординской области – 26,
  • в Мангыстауской области - 16,
  • в Павлодарской области - 46,
  • в СКО - 12,
  • в Туркестанской области - 32.

Всего в стране выздоровело 413 498 человек от COVID-19

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