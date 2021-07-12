Число заболевших COVID-19 казахстанцев продолжает расти

За прошедшие сутки зарегистрировано 3899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 950,

в городе Алматы – 638,

в городе Шымкенте – 264,

в Акмолинской области – 139,

в Актюбинской области – 55,

в Алматинской области – 85,

в Атырауской области – 290,

в ВКО – 68,

в Жамбылской области – 66,

в ЗКО – 215,

в Карагандинской области – 603,

в Костанайской области – 92,

в Кызылординской области – 64,

в Мангистауской области – 126,

в Павлодарской области – 142,

в СКО – 31,

в Туркестанской области – 71.

Всего в стране подтверждено 458 724 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 491 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 725,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 40,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 8,

в Атырауской области - 109,

в ВКО - 72,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 29,

в Карагандинской области - 328,

в Костанайской области - 48,

в Кызылординской области – 26,

в Мангыстауской области - 16,

в Павлодарской области - 46,

в СКО - 12,

в Туркестанской области - 32.

Всего в стране выздоровело 413 498 человек от COVID-19

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