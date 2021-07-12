Врач рассказала, как меньше потеть

Если повышенная потливость беспокоит вас слишком долго, нужно обратиться к врачу, так как это может быть проявлением какого-то заболевания.

В условиях жаркой погоды большинство людей столкнулись с проблемой обильного потоотделения. Способы борьбы с этим перечислила врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Потоотделение — это естественный физиологический процесс, который спасает наш организм от перегревания. Для того, чтобы ни вас, ни окружающих не беспокоил при этом сильный запах, нужно соблюдать все необходимые гигиенические правила, подчеркнула врач.

Гигиенические мероприятия всегда на первом месте: утренний душ, вечерний душ. Области подмышек лучше обработать мылом, гелем для душа, чтобы убрать еще и бактерии, которые живут на поверхности кожи, — объяснила Нагайцева в интервью радио Sputnik.

Она посоветовала вечером после душа использовать антиперспирант, который блокирует работу потовых желез и снижает потоотделение благодаря хлориду алюминия, который есть в его составе. А утром пользоваться дезодорантом, который маскирует запах.

Чтобы уменьшить потливость стоп, врач рекомендует носить обувь из натуральной кожи и носки из натуральных тканей, а также пользоваться специальными средствами.

Существуют также специальные препараты, которые продаются в аптеке, в их состав входит хлорид алюминия. Можно обработать накануне вечером стопы и ладони, что снижает активность потовых желез, пот будет выделяться меньше, — сказала Нагайцева.

Нужно также обратить внимание на питание и избегать, к примеру, специй или алкоголя, которые увеличивают потоотделение. Значение имеет и то, в какой одежде вы ходите, отметила врач.

Обратите внимание на одежду: синтетические ткани провоцируют более активное потоотделение, нужно отдать предпочтение более натуральным тканям, — посоветовала Нагайцева.

Но если повышенная потливость беспокоит вас слишком долго, нужно обратиться к врачу, так как это может быть проявлением какого-то заболевания, подчеркнула она.

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