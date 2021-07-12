Поддельное мороженое в Казахстане: история одного контрафакта

На казахстанском рынке торгуют контрафактным мороженым.

Контрафактная продукция - не редкость на казахстанском рынке. Однако обычно это касается одежды, предметов быта, техники. Рынки безалкогольных напитков и продуктов питания эта напасть обходила стороной, отыгрываясь на алкоголе. Но этот период безопасного питания, похоже, закончился. На рынке мороженого уже два года существует контрафактная продукция.

Всем известно мороженое от "Шин-Лайн". Компания сотрудничает с международными производителями, и одним из плодов такого сотрудничества стал выпуск на казахстанский рынок дынного мороженого под товарным знаком "Melona". Такое мороженое с 1992 года производит южнокорейская фирма Binggrae, с которой "Шин-Лайн" в 2007 году и подписала контракт, предоставляющий права для использования и адаптации на территории Казахстана рецепта и упаковки. Сам товарный знак "Melona" был зарегистрирован в нашей республике в 2010 году.

Каково же было удивление менеджеров "Шин-Лайн", когда в 2019 году на компанию пожаловались в департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Алматинской области.

Обращение поступило от некоего ТОО "Балмуздак". В нем говорилось, что "Шин-Лайн" использует товарный знак "Melona", совпадающий по цветовым сочетаниям и имеющий звуковое сходство с товарным знаком "Milana", под которым выпускается дынное мороженое производства ТОО "Балмуздак" с 2018 года. По крайней мере, тогда и был зарегистрирован этот товарный знак.

Несмотря на то, что разница в регистрации брендов - почти девять лет в пользу продукта от "Шин-Лайн", департамент КРЕМ обратился к ТОО "Шин-Лайн" с требованием предоставить информацию о правах на использование товарного знака "Melona". В ответ в "Шин-Лайн" предоставили доказательства того, что у компании имеются все права на использование дизайна упаковки и наименования мороженого "Melona", которое она успешно производит уже в течение 12 лет. Также в ответе департаменту указано, что ТОО "Балмуздак" произвело незаконную переработку оригинальной упаковки, исключительные права на дизайн которой принадлежат южнокорейским партнерам.

Затем уже компания Binggrae обратилась в Апелляционный совет Министерства юстиции РК с возражением против регистрации товарного знака "Milana", принадлежащего ТОО "Балмуздак".

16 января 2020 года было вынесено решение об аннулировании знака "Milana", а в феврале 2020-го информация об этом была официально опубликована на сайте РГП "НИИС" - www.kazpatent.kz.

ТОО "Балмуздак" дважды пыталось обжаловать это решение, заявляя теперь, что никакого сходства во внешнем виде и фонетическом звучании названий "Melona" и "Milana" не наблюдается, и на этом основании требуя оставить их товарный знак в покое. Вся эта судебная драма длилась до третьей декады апреля 2021 года, когда состоялось рассмотрение апелляционной жалобы ТОО "Балмуздак", в удовлетворении которой было отказано. И все это время мороженое "Milana" оставалось на полках магазинов.

Да оно и до сих пор находится в продаже, однако является контрафактным, так как согласно п. 3 ст. 44 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", товар и его упаковка, на которых размещены без согласия владельца товарный знак, наименование места происхождения товара или обозначения, сходные с ними до степени смешения, признаются контрафактными.

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