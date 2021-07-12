Cоздать воинскую службу в резерве планируют в Казахстане

Резервисты в период нахождения на занятиях и на воинских сборах будут иметь статус военнослужащих.

Министерство обороны разработало концепцию проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы в резерве", сообщает zakon.kz.

Целью принятия законопроекта является регламентация гарантированного доукомплектования Вооруженных сил военно-обученными резервистами как в период мобилизации, так и в период чрезвычайного положения природного или техногенного характера.

Современные вооруженные конфликты показывают, что угрозы военного характера возможно решать только при наличии модернизированной армии, имеющей эффективные мобилизационные ресурсы.(…) При этом в Республике Казахстан на военное время остается лишь один способ обеспечения Вооруженных сил людскими ресурсами - это проведение массовой мобилизации населения, что является наследием советской школы проведения мобилизации, - говорится в обосновании.

Также отмечается, что события в Украине и Нагорном Карабахе выявили ряд проблемных вопросов, связанных с мобилизацией Вооруженных сил, подготовкой и наличием военно-обученного резерва, а также своевременным прибытием военнослужащих из запаса для восполнения потерь или ротации личного состава.

Таким образом, возникает необходимость пересмотра современных принципов обеспечения воинских частей Вооруженных сил людскими ресурсами путем организации прохождения гражданами службы в резерве, - считают в Минобороны. - Создание воинской службы в резерве позволит, не увеличивая Вооруженные силы в мирное время, получить определенное количество военнообязанных, которые будут готовы в профессиональном плане к выполнению задач на начальном этапе военного времени или военного положения, либо чрезвычайного положения природного и техногенного характера до проведения полной или частичной мобилизации.

Кроме того, при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера военнослужащие в резерве будут применены в первую очередь, что позволит Вооруженным силам РК (действующим военнослужащим) без ущерба боеготовности в плановом порядке продолжать боевую подготовку, не отвлекаясь на выполнение несвойственных функций.

Предполагается, что военнообязанные, заключившие контракт о прохождении воинской службы в резерве (резервисты), будут проходить воинскую службу путем прохождения сборов и подготовки по имеющимся военно-учетным специальностям в мирное время в порядке, определенном Министерством обороны.

Для резервистов подготовка будет проходить один-два раза в месяц, а сборы - 30 дней, в общей сложности не более двух месяцев в год.

При этом подготовка военно-обученного резерва путем проведения сборов для остальных военнообязанных будет продолжаться в плановом порядке с целью создания резерва для частей второго эшелона и восполнения потерь.

Во время сборов и занятий резервисты будут совершенствовать свои военные знания, умения и навыки, научатся слаженно действовать в составе подразделений (отделений, взводов, рот), узнают свой воинский коллектив, с которым придется служить.

Кроме того, появляется возможность допустить военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, к военной технике и закрепить ее за ними. В этом случае техника не просто будет находиться на длительном хранении, исчерпывая свой ресурс эксплуатации, но и обслуживаться, в готовности к немедленному применению.

Такие меры позволят сократить время для снятия техники с длительного хранения, что позволит приводить воинские части в высшую степень боевой готовности в максимально короткие сроки. Вместе с тем при возникновении угроз государству Вооруженные силы еще до введения военного или чрезвычайного положения природного и техногенного характера, полной или частичной мобилизации будут готовы вместе со штатным количеством Вооруженных сил иметь в воинских частях еще несколько тысяч подготовленных бойцов, - отметили разработчики законопроекта.

Как отмечается, количество военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, на первоначальном этапе введения такого вида службы с целью апробирования и изучения правоприменительной практики будет незначительным, возможно, до тысячи человек.

В дальнейшем возможно увеличение количества резервистов до нескольких бригад резерва и комплектование ими территориальных войск.

В случае, если служба в резерве покажет свою эффективность, возможно введение в каждой бригаде постоянной боевой готовности службы в резерве до одного батальона. Бригада, за исключением одного батальона, будет комплектоваться действующими военнослужащими, а один батальон будет являться батальоном резерва, который комплектуется резервистами.

В долгосрочной перспективе введение воинской службы в резерве позволит без ущерба боеспособности воинских частей постоянной боевой готовности сократить численность Вооруженных сил и сэкономить бюджетные средства, - отмечается в документе

Введение службы в резерве позволит:

удовлетворить мобилизационную потребность Вооруженных сил;

улучшить и поддерживать военное обучение мобилизационных людских ресурсов на должном уровне;

сохранять заинтересованность граждан, пребывающих в запасе, к стремлению совершенствовать свои военные знания, умения и навыки.

Резервисты в период нахождения на занятиях и на воинских сборах будут иметь статус военнослужащих.

Подготовку данной категории граждан предлагается проводить в пределах 60 дней в году, с учетом одного-двух занятий в месяц по программе боевой подготовки и проведения сборовых мероприятий (учений) (один раз в год на 30 дней) для слаживания подразделений в соответствии с программой обучения.

На законодательном уровне планируется предусмотреть, что за гражданином, поступившим на воинскую службу в резерве, сохраняется место работы, занимаемая должность и заработная плата, а неработающему - минимальный размер заработной платы.

Для стимулирования работодателей предлагается предусмотреть налоговые и иные льготы при приеме на работу военнослужащего резерва или альтернативным способом стимулировать работодателя на прием на работу военнослужащих резерва.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 июля.

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