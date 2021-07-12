Экс-замглавы Антикора Нурлан Шабдар получил новую должность

Он назначен руководителем Антикоррупционной службы по Актюбинской области.

Экс-заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Шабдар получил новую должность - он назначен руководителем Антикоррупционной службы по Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

Нурлан Шабдар назначен руководителем Антикоррупционной службы по Актюбинской области. Первый заместитель Председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов представил личному составу нового руководителя Антикоррупционной службы по Актюбинской области. пресс-служба Антикоррупционной службы по Актюбинской области

Нурлан Шабдар родился 15 ноября 1974 года в Алматинской области. Трудился на различных руководящих должностях правоохранительных органов, а также советником председателя Верховного суда, премьера-министра РК.

С апреля по август 2018 года он занимал должность заместителя руководителя Оперативного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

С августа 2018 года по июнь 2019 года - руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматы.

До настоящего назначения - с 23 июня 2019 года по июль 2021 года - был заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

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