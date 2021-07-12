Круг лиц, применяющих дополнительный зачет по НДС, расширили в Казахстане

Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РК.

С 1 июля 2021 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РК. Об изменениях для налогоплательщиков рассказали в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает zakon.kz.

Так, введен новый подпункт: "Дополнительная сумма налога на добавленную стоимость, относимого в зачет".

Согласно новому подпункту, для новых производственных компаний предусмотрено право применения дополнительного зачета (70%) при реализации товаров, являющихся результатом осуществления деятельности по производству продукции в обрабатывающей промышленности, производство которой отсутствует на территории республики, либо не покрывает потребности страны, за исключением производства алкогольных напитков, производства табачных изделий и металлургической промышленности.

Вправе относить в зачет дополнительную сумму налога на добавленную стоимость созданные юридические лица в течение двух лет с момента государственной регистрации - по оборотам по реализации товаров, являющихся результатом осуществления деятельности по производству продукции в обрабатывающей промышленности (за исключением металлургической промышленности), - отметили в департаменте.

При этом произведенная продукция должна соответствовать критериям достаточной переработки и подтверждаться сертификатом о происхождении товара в соответствии с законодательством РК.

Как отметили в ведомстве, вводимые положения распространяются на продукцию, производство которой отсутствует на территории РК, либо не покрывает потребности республики.

При этом уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриальной деятельности на основании сведений соответствующих уполномоченных органов публикует перечень продукции, производство которой отсутствует на территории РК, либо не покрывает потребности в соответствии с классификатором продукции по видам экономической деятельности по состоянию на 1 июля 2021 года не позднее 20 июля 2021 года и в последующем - ежегодно по состоянию на 1 января не позднее 10 января соответствующего года.

Положения распространяются на юридические лица, которые впервые вводят в эксплуатацию на территории Казахстана здания, сооружения, машины и оборудование для осуществления деятельности по производству продукции в обрабатывающей промышленности (за исключением металлургической промышленности), отметили в ДГД.

Принятые нормы не распространяются на обороты по реализации подакцизных товаров и продуктов их переработки.

Определение видов деятельности в целях применения вышеназванных норм осуществляется в соответствии с Общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в области технического регулирования.

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