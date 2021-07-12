Доллар подешевел с начала недели

Курс доллара снизился на 1,51 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,71 тенге, снизившись на 1,51 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427-429,1 тенге, евро - 507,5-509,5 тенге, рос. рубль - 5,75-5,8 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 12 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,21%, составив $74,40 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,25% - до $75,36 за баррель.

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