Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Доллар подешевел с начала недели

Фото: zakon.kz 12 июля 2021, 11:23

Курс доллара снизился на 1,51 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,71 тенге, снизившись на 1,51 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427-429,1 тенге, евро - 507,5-509,5 тенге, рос. рубль - 5,75-5,8 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 12 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,21%, составив $74,40 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,25% - до $75,36 за баррель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Насекомых "цыганский мотылек" и цыганский муравей" переименуют из-за расистских названий
Бодибилдершу из Турции не пустили на авиарейс American Airlines из-за внешнего вида