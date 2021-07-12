Макгрегор рассказал, вернется ли он в октагон

Ощущение потрясающее - боец.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор успешно перенес операцию на сломанной ноге, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на странице в twitter.

Только что из операционной. Операция прошла отлично. Ощущение потрясающее. Шесть недель на костылях и вернусь обратно, - отметил боец.

10 июля прошел бой между Дастином Порье и Макгрегором в Лас-Вегасе. В первом же раунде Макгрегор сломал ногу. Бой завершился техническим нокаутом.

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