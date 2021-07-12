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Макгрегор рассказал, вернется ли он в октагон

Фото: instagram.com 12 июля 2021, 11:43

Ощущение потрясающее - боец.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор успешно перенес операцию на сломанной ноге, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на странице в twitter.

Только что из операционной. Операция прошла отлично. Ощущение потрясающее. Шесть недель на костылях и вернусь обратно, - отметил боец.

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