Макгрегор рассказал, вернется ли он в октагон

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Ощущение потрясающее - боец.
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор успешно перенес операцию на сломанной ноге, сообщает zakon.kz.
Об этом он написал на странице в twitter.
Только что из операционной. Операция прошла отлично. Ощущение потрясающее. Шесть недель на костылях и вернусь обратно, - отметил боец.
10 июля прошел бой между Дастином Порье и Макгрегором в Лас-Вегасе. В первом же раунде Макгрегор сломал ногу. Бой завершился техническим нокаутом.
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