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Видео с дочерью Пугачевой и Галкина умилило пользователей Сети

Фото: instagram.com/maxgalkinru 12 июля 2021, 12:10

Ролик отец семейства опубликовал на своей странице в Instagram.

Видео с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Елизаветой - умилило пользователей Сети, сообщает zakon.kz.

Ролик отец семейства опубликовал на своей странице в Instagram.

Загадки! С театральной подачей, - подписал Максим Галкин видеоролик с дочерью, сопроводив запись смеющимся смайликом и аплодисментами.

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