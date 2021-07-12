Видео с дочерью Пугачевой и Галкина умилило пользователей Сети

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Ролик отец семейства опубликовал на своей странице в Instagram.
Видео с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Елизаветой - умилило пользователей Сети, сообщает zakon.kz.
Ролик отец семейства опубликовал на своей странице в Instagram.
Загадки! С театральной подачей, - подписал Максим Галкин видеоролик с дочерью, сопроводив запись смеющимся смайликом и аплодисментами.
Читайте также: Совет сына Пугачевой и Галкина рэперам рассмешил пользователей Сети
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!