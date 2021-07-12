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Почти 20 человек оказались в трудовом и сексуальном рабстве в Казахстане

Фото: elements.envato.com 12 июля 2021, 13:13

В настоящее время суды вынесли обвинительные приговоры в отношении девяти лиц.

19 человек оказались в трудовом и сексуальном рабстве в Казахстане с начала 2021 года. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Бериккызы, передает zakon.kz.

Люди продолжают попадать в рабство, и, как правило, это лица без документов. Так, с начала года зарегистрировано 103 преступления, связанных с торговлей людьми, из которых окончено производством и направлено в суд 61 уголовное дело. В настоящее время судами уже вынесен обвинительный приговор в отношении девяти человек. На стадии расследования находятся еще 42 дела, - рассказала она на брифинге.

По данным МВД РК, были раскрыты:

  • один факт похищения человека с целью эксплуатации (ст. 125 УК РК);
  • три факта незаконного лишения свободы с целью эксплуатации (ст. 126 УК РК);
  • семь фактов торговли людьми (ст. 128 УК РК);
  • 10 фактов торговли несовершеннолетними (ст. 135 УК РК);
  • восемь фактов вовлечений в занятие проституцией (ст. 308 УК РК);
  • пять фактов вовлечений несовершеннолетнего в занятие проституцией (ст. 134 УК РК);
  • 69 фактов сводничества и содержания притонов (ст. 309 УК РК).

Вызволено из трудового и сексуального рабства 19 человек, - добавила Бериккызы.

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