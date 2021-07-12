Почти 20 человек оказались в трудовом и сексуальном рабстве в Казахстане

В настоящее время суды вынесли обвинительные приговоры в отношении девяти лиц.

19 человек оказались в трудовом и сексуальном рабстве в Казахстане с начала 2021 года. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Бериккызы, передает zakon.kz.

Люди продолжают попадать в рабство, и, как правило, это лица без документов. Так, с начала года зарегистрировано 103 преступления, связанных с торговлей людьми, из которых окончено производством и направлено в суд 61 уголовное дело. В настоящее время судами уже вынесен обвинительный приговор в отношении девяти человек. На стадии расследования находятся еще 42 дела, - рассказала она на брифинге.

По данным МВД РК, были раскрыты:

Вызволено из трудового и сексуального рабства 19 человек, - добавила Бериккызы.

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