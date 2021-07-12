Мнимые сделки на 360 млн тенге оформил житель Уральска

Приложение zakon.kz
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Его осудили на 3,5 года.
Фиктивные счета-фактуры на 360 млн тенге выписали в ЗКО, сообщает zakon.kz.
Злоумышленник, являясь реабилитационным управляющим предприятия, заключал от имени ТОО мнимые сделки с рядом компаний, отражая фиктивные сведения в выписанных счетах-фактурах о товарах, услугах и объемах. Сумма причиненного ущерба государству составила свыше 360 млн тенге, - уточнили в пресс-службе АФМ.
Мужчина осужден на 3,5 года.
Суд признал жителя Уральска виновным по ч. 3 ст. 216 УК и назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы, - отметили в ведомстве.
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