Проспект Достык перекроют в Алматы на две недели

Там будут проводиться ремонтные работы.

В Алматы проспект Достык перекроют с 12 по 25 июля из-за ремонта дороги, сообщает zakon.kz.

Просим вас воздержаться от проезда по проспекту Достык от проспекта Аль Фараби до улицы Оспанова с 12 июля по 25 июля 2021 года, в связи с ремонтными работами по восстановлению асфальтобетонного полотна проезжей части на всей ширине улицы в рамках среднего ремонта дорог и улиц нашего города, - говорится в сообщении Управления городской мобильности.

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