Женщину и двух детей зарезали в Аксу

В настоящее время на месте работают криминалисты, которыми проводится осмотр места происшествия.

В Павлодарской области зарезали женщину и ее двух несовершеннолетних детей, сообщает zakon.kz.

12 июля в 11:40 в дежурную часть Отдела полиции Аксу поступило сообщение об обнаружении в квартире по ул. Ауезова женщины и ее несовершеннолетних детей семи и пяти лет с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. На место происшествия выехало руководство Департамента полиции и прокуратуры области. пресс-служба ДП Павлодарской области

В ведомстве уточнили, что создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных оперативных сотрудников, следователей.

В настоящее время на месте работают криминалисты, которыми проводится осмотр места происшествия. Оперативными работниками и участковыми инспекторами полиции проводится подворный обход и опрос жильцов с целью установления свидетелей. Начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК - убийство. Назначены экспертизы. пресс-служба ДП Павлодарской области

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