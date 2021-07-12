В случае выявления в багаже пассажира запрещенных товаров, они изымаются, а нарушителя ждет административная или уголовная ответственность.

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, что можно и запрещено ввозить в Казахстан из-за границы, сообщает zakon.kz.

Большинство путешественников, возвращаясь из заграничных отпусков, не задумываются о том, что можно, а что нельзя ввозить в страну. На таможне их часто ожидает неприятный сюрприз в виде изъятия купленной вещи или же уплаты штрафа. Предлагаем ознакомиться с основными правилами и требованиями таможенного законодательства Казахстана.

Что можно ввозить в Казахстан

В 2019 году Евразийская экономическая комиссия отменила существовавшее в ЕАЭС ограничение на вывоз алкоголя и табака физическим лицам для личного пользования. ДГД по Мангистауской области

В настоящее время на таможенную территорию ЕАЭС физические лица могут ввозить:

сигареты или табак из расчета 200 сигарет или 50 сигар, 250 граммов табака на совершеннолетнего человека. Все, что превышает эти лимиты - незаконно;

беспошлинно на территорию Казахстана совершеннолетним также можно взять не более трех литров алкоголя.

Если цена и вес ввозимых товаров превысит установленные пороги, то владельцу придется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара. ДГД по Мангистауской области

В ведомстве отметили, что с 1 января 2019 года снизился порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования наземным и морским транспортом на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 500 евро, а общий вес таких товаров не должен превышать 25 кг.

Также туристы или гости страны могут провозить с собой необходимые вещи для индивидуального пользования, однако их количество не должно превышать соответствующих норм:

продукты питания - не более 10 кг на человека;

одежда и обувь - не более одного предмета одного наименования, фасона и размера (речь идет о дорогой верхней одежде из кожи и меха);

ювелирные изделия - пять вещей;

велосипед - один на человека;

детская коляска - одна на человека;

мобильный телефон - две единицы на человека;

планшет - две единицы на человека;

ноутбук, нэтбук - одна единица на человека.

Что запрещено ввозить в Казахстан

На территорию республики, согласно таможенным правилам, запрещено ввозить следующие товары:

любые виды оружия и боеприпасов;

наркотики и медикаменты, их содержащие;

материалы, в которых содержится пропаганда войны, терроризма, расизма, насилия;

материалы порнографического характера;

почву и грунт, в том числе растения с почвой;

болезни и вредители растений;

подкарантинную продукцию и продукцию, зараженную карантинными организмами.

В случае выявления в багаже пассажира запрещенных товаров, они изымаются, а нарушителя ждет административная или уголовная ответственность. ДГД по Мангистауской области

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