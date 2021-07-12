КПО успешно ввела в эксплуатациию два значимых социальных проекта

Открытие данных объектов было приурочено ко Дню столицы.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) 9 июля 2021 года объявила об успешном завершении двух значимых социальных проектов в Западно-Казахстанской области, с общей суммой израсходованных средств - 3,1 миллионов долларов.

Открытие данных объектов было приурочено ко Дню столицы Республики Казахстан.

В частности, КПО завершила строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области.

В церемонии открытия данного объекта приняли участие руководство ЗКО во главе с первым заместителем акима области Мухтаром Манкеевым, руководители КПО и подрядных организаций.

Как отметил заместитель генерального директора/директор по производству КПО Адам Лоумасс, данный объект является одним из десяти физкультурно-оздоровительных объектов, строящихся в рамках обязательств КПО по реализации социально - инфраструктурных проектов в ЗКО. Строительство еще двух спортивных комплексов при поддержке акимата ЗКО, КПО планирует начать в этом году.

Надеюсь, что этот прекрасный физкультурно-оздоровительный комплекс станет центром спортивной жизни района, как для профессионалов, так и для простых любителей активного досуга, - добавил Адам Лоумасс.

Новый ФОК включает в себя универсальный игровой зал для занятий футболом, волейболом, баскетболом, мини-футболом и боксом, а также тренажерный зал. Все помещения физкультурно-оздоровительного комплекса оснащены необходимым оборудованием и мебелью, которые соответствуют современным требованиям стандартов.

Также, после масштабной реконструкции состоялось торжественное открытие центральной районной больницы в городе Аксай.

Работы по реконструкции медучреждения проводились в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры региона.

В ходе реконструкции проведен ремонт существующих корпусов ЦРБ, а также увеличены площади медицинского учреждения за счет строительства дополнительного блока.

В рамках проекта было также проведено переоснащение больницы: врачи получили более 20-ти наименований медицинского оборудования в том числе и современный аппарат компьютерной томографии. Представленное оборудование позволит расширить спектр диагностических и лечебных услуг, оказываемых ЦРБ, более чем в 2 раза. До сих пор такого оборудования в медицинском учреждении не было.

На церемонии открытия управляющая по трудовым ресурсам КПО, Слушаш Избасарова сказала: "Значение данного социального проекта трудно переоценить, особенно учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией COVID. КПО намерена и впредь прилагать все усилия по развитию социальной инфраструктуры в регионе и укреплению потенциала его медицинских учреждений".

Сегодня Карачаганак играет значительную роль в социальном, экономическом и культурном развитии Западно-Казахстанской области. Перечень и приоритетность социальных проектов КПО определяются совместно с акиматом Западно-Казахстанской области. При этом все проекты реализуются с привлечением только казахстанских подрядчиков. КПО активно сотрудничает с местными подрядчиками, закупая их товары и услуги, являясь примером ведения социально ответственного бизнеса. За время работы КПО в Западно-Казахстанской области проложены сотни километров новых дорог, построены и отремонтированы школы и больницы, объекты культуры и спорта. К настоящему моменту общий объем инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона составил более 439 миллионов долларов США.

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