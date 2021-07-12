Каирбек Ускенбаев: Цены на жилье стабилизировались, к осени пойдем на снижение

По росту стоимости жилья на вторичном рынке в данное время лидируют Туркестан и Кустанай.

На брифинге Служба центральных коммуникаций при Президенте РК, на котором речь шла о сдерживании роста цен на строительные материалы и рынок недвижимости во исполнение поручения главы государства, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев отметил, что к осени рост цен на жилье пойдет на снижение, сообщает zakon.kz.

Отвечая на вопрос о прогнозе цен на недвижимость до конца этого года, Каирбек Ускенбаев отметил:

"Это мы держим на постоянном мониторинге. Если в январе произошел резкий скачок цен на новое жилье (3,8%), на вторичное – на 7,2%, то на июнь на вторичное жилье идет плюс 1,2%, на новое жилье – 0,9%. Например, большой рост цен на вторичное жилье произошел в январе-феврале в Петропавловске - 5,6% и 4,6%. А в апреле цены снизились до 2,4% и в принципе на этом уровне держатся".

По словам вице-министра, прогноз, что к июлю цены на недвижимость должны успокоиться, ими был сделан еще в начале года, когда начался ажиотаж, связанный с большим спросом на жилье, на его приобретение населением, в том числе с использованием пенсионных накоплений.

- И мы уже видим стабилизацию цен, - говорит Каирбек Ускенбаев.- Мои личные прогнозы, что к сентябрю мы уже пойдем даже на снижение.

То есть цены до конца года не будут расти.

По статданным, по росту стоимости жилья на вторичном рынке в данное время лидируют такие регионы, как Туркестан – 4,5%, Кустанай - 2,9%, Нур-Султан - 1,3%, в остальных городах – менее одного процента.

- По новому жилью ситуация на июнь более стабильная, все регионы в основном показывают менее 0,9%, - подчеркнул спикер. – Например, Алматы – 0,4%, Шымкент – 0,5%, только в Актау 2,6% и в Нур-Султан – 1,5%, остальные - 03 – 0,5%.

Торгын Нурсеитова

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