Зеленский созывает Раду - депутаты рассмотрят вопрос легализации марихуаны

На внеочередном заседании Верховной Рады рассмотрят легализацию канабиса.

Владимир Зеленский созвал Верховную Раду на внеочередное заседание, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, на заседании планируют рассмотреть ряд законопроектов, в том числе о легализации оборота марихуаны в медицинских целях

Завтра созывается внеочередное заседание Верховной рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса, - сообщил депутат Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Кроме легализации марихуаны, президент Украины просит рассмотреть еще четыре документа.

2 июня группа депутатов Верховной рады внесла на рассмотрение парламента законопроект о легализации медицинского каннабиса. Авторами законопроекта выступили более 60 депутатов как от партии власти, так и оппозиции.

Стоит отметить, что Зеленский в качестве кандидата в президенты выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях.

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