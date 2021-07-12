Новый грант для молодежи "Тәуелсіздік ұрпақтары" утвержден в Казахстане

Целью присуждения гранта является государственная поддержка новых и действующих инициатив молодых людей.

Постановлением Правительства РК от 8 июля 2021 года учрежден грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" (поколение независимости), сообщает zakon.kz.

Целью присуждения гранта является государственная поддержка новых и действующих инициатив молодых людей, направленных на формирование сообщества активной творческой молодежи, - говорится в документе.

Задачи присуждения гранта:

поддержка талантливой и целеустремлённой молодежи;

выявление и поддержка инновационных проектов и научно-технических разработок молодежи, представляющих практический интерес для социально-экономического развития страны;

оказание содействия в реализации новых и действующих стартап-проектов молодежи;

популяризация творческой деятельности среди молодежи.

Размер и количество гранта устанавливается Правительством ежегодно.

Гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации новых идей и инициатив гражданам РК по следующим направлениям:

"Наука" - для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки;

"Культура" - для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;

"Информационные технологии" - для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов;

"Бизнес" - для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики;

"Медиа" - для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.

Конкурсные заявки принимаются на государственном или русском языках и должны содержать:

описание проекта; видео-презентацию проекта (не более 60 секунд); проект сметы расходов; сведения об интеллектуальной собственности (при наличии).

Документ вводится в действие с 20 июля 2021 года.

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