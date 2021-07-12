Новый грант для молодежи "Тәуелсіздік ұрпақтары" утвержден в Казахстане

Целью присуждения гранта является государственная поддержка новых и действующих инициатив молодых людей.
Постановлением Правительства РК от 8 июля 2021 года учрежден грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" (поколение независимости), сообщает zakon.kz.
Целью присуждения гранта является государственная поддержка новых и действующих инициатив молодых людей, направленных на формирование сообщества активной творческой молодежи, - говорится в документе.
Задачи присуждения гранта:
- поддержка талантливой и целеустремлённой молодежи;
- выявление и поддержка инновационных проектов и научно-технических разработок молодежи, представляющих практический интерес для социально-экономического развития страны;
- оказание содействия в реализации новых и действующих стартап-проектов молодежи;
- популяризация творческой деятельности среди молодежи.
Размер и количество гранта устанавливается Правительством ежегодно.
Гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации новых идей и инициатив гражданам РК по следующим направлениям:
- "Наука" - для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки;
- "Культура" - для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;
- "Информационные технологии" - для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов;
- "Бизнес" - для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики;
- "Медиа" - для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.
Конкурсные заявки принимаются на государственном или русском языках и должны содержать:
- описание проекта;
- видео-презентацию проекта (не более 60 секунд);
- проект сметы расходов;
- сведения об интеллектуальной собственности (при наличии).
Документ вводится в действие с 20 июля 2021 года.
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