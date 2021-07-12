Антирекорд лета - Бекшин рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в Алматы

В городе зарегистрировано более 60 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

В Алматы продолжается значительный рост заболеваемости КВИ "дельта" -штаммом. Об этом на пресс-конференции сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

По данным Бекшина, за прошедшие сутки в Алматы зафиксирован антирекорд этого лета – 638 новых случаев заболевания COVID-19. С конца июня наблюдается рост суточной заболеваемости, превышающий 600 случаев. Он вызван распространением индийского штамма коронавируса.

С начала текущего года в городе зарегистрировано более 60 тысяч случаев коронавирусной инфекции. С начала июля уже зарегистрировано 4 610 случаев КВИ, а за истекшую неделю зарегистрировано 3 085 случаев, что в сравнении с предыдущей неделей больше в 1,4 раза, - отметил главный санитарный врач Алматы.

Бекшин подчеркнул, что "дельта"-вариант обладает большей заразностью и вызывает тяжелые клинические проявления.

Как вы знаете, исследования показали, что доля “дельта”- варианта в общем объеме циркулирующих вариантов коронавируса уже доминирует в значительной степени и составляет 78-80%, в 16% “альфа” (британский), в 3% - COVID-19 (уханьский) вариант коронавируса, - сообщил Бекшин.

За последние 7 дней продолжается нарастание удельного веса "симптомных" больных уже в 2 раза, то есть с 53% до 88%. Увеличение доли "симптомников" связано с превалированием более патогенного варианта “дельта”, вызывающего более тяжелые клинические проявления.

Кроме того, он рассказал об итогах проведенного мониторинга эпидситуации в Алматы. Как показал анализ, возрастной состав заболевших за последние две недели показал прежнюю нацеленность вируса на детей и молодых людей. Дети в возрасте до 14 лет подвержены заражению почти в 13% случаев.

Наибольшую озабоченность вызывает продолжающийся рост заболеваемости среди граждан в возрасте от 20 до 40 лет, достигший наивысшего уровня в текущем году - 39%, а также в возрасте 40-59 лет на уровне 25%, то есть каждый 4 этого возраста зараженный, - сообщил Бекшин.

Наряду с этими данными наблюдается снижение удельного веса заражений среди лиц старше 60 лет на 1,6% как результат их иммунизации и меньшей мобильности.

Чтобы избежать роста заболеваемости, главный санврач мегаполиса попросил население отказаться от посещения мест массового скопления людей, не рисковать здоровьем и благополучием окружающих.

Бекшин также напомнил о необходимости продолжать использовать маски и соблюдать правила их ношения и сменяемости.

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