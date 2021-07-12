Вакцины CoronaVac и Hayat-Vax закончились в Алматы

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Ведутся переговоры по поставке западной вакцины Pfizer.
В Алматы закончились вакцины CoronaVac (Sinovac) и Hayat-Vax (Sinopharm), сообщает zakon.kz.
Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев.
Запасов вакцин в Алматы достаточно. Дефицита вакцин против COVID-19 нет. По состоянию на 12 июля в Алматы доступны: российская вакцина Sputnik-V и казахстанская вакцина QazVac. Запасы китайской вакцины Hayat-Vax и CoronaVac в городе закончились. В настоящее время ведутся переговоры по поставке западной вакцины Pfizer, - сказал он.
Всего за весь период I компонентом вакцинировано 585 116 человека. За прошедшие сутки вакцинировано: 9 418 человек.
В данный момент в городе функционирует 212 пунктов вакцинации. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек, - добавил Бекшин.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!