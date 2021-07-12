Мажилисмены: для развития МСБ необходимы действенные инструменты поддержки

Создание промышленных парков на основе существующих промышленных баз и строительство новых производственных помещений вошли в Дорожную карту по Алматы.

Депутаты Мажилиса, члены фракции Nur Otan Беккали Торгаев, Айдос Сарым и Артур Платонов обсудили вопросы поддержки предпринимательства в малом промышленном парке Ala Estate в Алматы, передает zakon.kz.

Создание промышленных парков на основе существующих промышленных баз и строительство новых производственных помещений вошли в Дорожную карту по Алматы. Реализация порядка 300 проектов позволит создать более 25 тыс. рабочих мест для алматинцев. Всего на эти цели выделено 18,2 млрд тенге.

В текущем году запланировано создание пяти промышленных парков, из которых четыре - в Наурызбайском, Турксибском и Алатауском районах Алматы - уже приступили к работе.

Так, в Наурызбайском районе развернуто уже девять производств по выпуску мебели, кондитерских и галантерейных изделий, канцелярских товаров, масок и пищевой упаковки. Предприятие обеспечивает 120 постоянных рабочих мест.

Предприниматели отмечают, что предлагаемые условия позволяют своевременно наладить выпуск востребованной продукции.

Стабильная выплата заработной платы, созданные условия для работы и предоставление 2%-го кредита данным производствам - все это свидетельствует об усилении государственной поддержки, направленной на малый и средний бизнес, - сказал депутат Мажилиса Беккали Торгаев по результатам встречи с предпринимателями.

Депутаты Мажилиса также ознакомились с проектом строительства трикотажной фабрики, где планируется создать 300 рабочих мест.

Алматы - локомотив экономического развития Казахстана, один из основных транспортно-логистических узлов Центрально-Азиатского региона. Стремление по вхождению в ряды лучших мегаполисов мира требует обеспечения экономического роста не менее 5% в год. Добиться этого можно только через повышение производительности труда, - считает мажилисмен Айдос Сарым.

По итогам встреч мажилисмены отметили, что развитие малого и среднего бизнеса - один из приоритетов нового экономического курса Казахстана и партии Nur Otan.

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