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Казахстанская теннисистка начала турнир WTA в Лозанне с победы

Фото: Olympic.kz 12 июля 2021, 18:14

Матч продолжался 1 час 20 минут.

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс одержала победу в первом круге турнира WTA в Лозанне (Швейцария), сообщает zakon.kz.

В матче первого круга она обыграла Симону Вальтерт из Швейцарии в двух сетах - 6:4, 6:4, передает Vesti.kz.

Матч продолжался 1 час 20 минут. За игру Зарина сделала всего один эйс и допустила одну двойную ошибку. Симона подала четыре подачи навылет при пяти двойных ошибках.

В мировом рейтинге Дияс занимает 102-е место, Вальтерт - 235-е.

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