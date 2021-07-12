Казахстанская теннисистка начала турнир WTA в Лозанне с победы

Матч продолжался 1 час 20 минут.

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс одержала победу в первом круге турнира WTA в Лозанне (Швейцария), сообщает zakon.kz.

В матче первого круга она обыграла Симону Вальтерт из Швейцарии в двух сетах - 6:4, 6:4, передает Vesti.kz.

Матч продолжался 1 час 20 минут. За игру Зарина сделала всего один эйс и допустила одну двойную ошибку. Симона подала четыре подачи навылет при пяти двойных ошибках.

В мировом рейтинге Дияс занимает 102-е место, Вальтерт - 235-е.

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