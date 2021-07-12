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Назначен новый прокурор Восточно-Казахстанской области

Фото: Акорда 12 июля 2021, 18:33

Им стал Алмат Байшулаков.

По согласованию с Президентом Республики Казахстан на должность прокурора Восточно-Казахстанской области назначен старший советник юстиции Алмат Муратович Байшулаков, сообщает zakon.kz со ссылкой на прокуратуру ВКО.

Алмат Байшулаков родился в 1975 году в городе Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Высшее

Трудовой стаж:

  • Помощник, Старший помощник прокурора Бостандыкского района города Алматы (1997-1999);
  • Прокурор управления, Старший прокурор отдела прокуратуры города Алматы (1999-2002);
  • Старший прокурор Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, помощник Генерального Прокурора Республики Казахстан (2002-2003);
  • Директор Департамента законодательства, подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2003-2005);
  • Начальник отдела по надзору за применением законов в финансово-кредитной сфере Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2005-2006);
  • Прокурор Илийского района Алматинской области (2006-2007);
  • Прокурор Бостандыкского района города Алматы (2007-2008);
  • Начальник Управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры г. Алматы (2008);
  • Начальник Управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры города Алматы (2008-2009);
  • Заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (2009-2011);
  • Заместитель прокурора города Астаны (2011-2018);
  • Советник Председателя Правления, Директор Департамента АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына" (2018-2019);
  • Руководитель Службы контроля Департамента контроля и мониторинга закупок АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (2019);
  • Заведующий Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан (22.08.2019-07.2021)

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